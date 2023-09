FCA freut sich über Rettig als DFB-Geschäftsführer

Der FC Augsburg hat die Ernennung von Andreas Rettig zum neuen Sport-Geschäftsführer des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) begrüßt. "Andreas Rettig steht für die Einheit des Fußballs, weil er nicht nur die Bedürfnisse des Profifußballs kennt, sondern auch die Basis mit Nachwuchs und Amateurfußball fest im Blick hat", sagte FCA-Geschäftsführer Michael Ströll am Freitag.

Augsburg

"Er kann auch unbequem sein, was vor allem wichtig ist, wenn man Prozesse und Veränderungen anstoßen möchte, die zwingend nötig sind. Der DFB hat eine gute Wahl getroffen und ich freue mich auf den zukünftigen Austausch mit ihm in seiner neuen Rolle", ergänzte Ströll.

Der 60-jährige Rettig war am Freitag überraschend als neuer DFB-Geschäftsführer bekannt gegeben worden. Er verantwortet künftig die Bereiche Nationalmannschaften und Akademie und tritt neun Monate vor der Heim-EM die Nachfolge von Oliver Bierhoff an, der nach dem WM-Debakel in Katar seinen Posten räumen musste.