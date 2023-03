FC Augsburg gewinnt Testspiel gegen St. Gallen 4:2

Der FC Augsburg hat im Testspiel während der Länderspielpause Selbstvertrauen für den Endspurt in der Fußball-Bundesliga getankt. Auch ohne seinen in die Nationalmannschaft berufenen Mittelstürmer Mergim Berisha gewannen die Augsburger am Donnerstag gegen den Schweizer Erstligisten St. Gallen verdient 4:2 (2:2).

23. März 2023 - 15:50 Uhr | dpa

Enrico Maassen, Trainer vom FC Augsburg, steht im Stadion. © Christian Kolbert/Kolbert-Press/dpa/Archivbild

Augsburg FCA-Trainer Enrico Maaßen sah beim Comeback seines zuletzt kranken Führungsspielers Niklas Dorsch eine schwache Anfangsphase seiner Mannschaft. Nach Gegentoren von Christian Witzig (8. Minute) und Randy Schneider (24.) lagen die Fuggerstädter schnell zurück. Es dauerte rund 30 Minuten, bis die Schwaben die Spielkontrolle übernahmen und durch Irvin Cardona (37.) und Noah Sarenren Bazee (45.) zum verdienten Ausgleich kamen. Die zweite Halbzeit gehörte dann komplett den Hausherren. Das Augsburger Eigengewächs Aaron Zehnter (64.) drehte das Spiel, der eingewechselte Franjo Ivanovic (65.) erhöhte zum 4:2-Endstand. Sorgen bereitete dem FCA nach der Pause nur die verletzungsbedingte Auswechslung seines Stürmers Kelvin Yeboah. In der Bundesliga stehen die Augsburger nach 25 Spieltagen auf Platz 12. Nach der Länderspielpause geht es für die Fuggerstädter am 1. April beim VfL Wolfsburg weiter.