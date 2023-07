Fast 97.000 Ausbildungsstellen in Bayern noch unbesetzt

Fast 97.000 Ausbildungsstellen sind in Bayern nach Zahlen der Arbeitsagentur noch unbesetzt. In vielen Berufsfeldern haben junge Leute gute Aussichten auf einen Ausbildungsplatz, zum Beispiel in der Fachinformatik, im Handel, im Bereich Lager und Logistik sowie in der Gastronomie, wie die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg mitteilte.

25. Juli 2023 - 11:22 Uhr | dpa

Nürnberg Rein rechnerisch komme eine Bewerberin oder ein Bewerber auf 1,7 gemeldete Ausbildungsstellen. Die meisten offenen Ausbildungsstellen gab es im Juni in Bayern als Kauffrau oder Kaufmann im Einzelhandel, gefolgt von Verkäuferin oder Verkäufer und Kauffrau oder Kaufmann für Büromanagement.