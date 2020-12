Fast 33 Kilo illegales Feuerwerk in Kofferraum gefunden

Ein Polizist hält an einer Kontrollstelle eine Winkerkelle in der Hand.

Selb

Knapp 33 Kilo verbotene Feuerwerkskörper sind an der bayerisch-tschechischen Grenze im Kofferraum eines 61-Jährigen entdeckt worden. Der Mann aus Thüringen habe ein 18-teiliges Raketensortiment und 3 riesige Batterien auf einem tschechischen Asia-Markt gekauft, teilte ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch mit. Bei der Kontrolle am Dienstagnachmittag in Selb (Landkreis Wunsiedel) zeigte sich der 61-Jährige den Angaben zufolge erstaunt darüber, dass er mit seinen Einkäufen hierzulande gegen das Sprengstoffgesetz verstößt. "Wenn sich da irgendetwas entzündet oder etwas gefunkt hätte, dann hätte es das Auto hinten zerlegt", sagte der Sprecher.