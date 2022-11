Fans werfen an Bahnhof Stühle und Steine: Ein Verletzter

Fußballfans der Spielvereinigung Greuther Fürth haben an einem Bahnhof in Mittelfranken Steine und Stühle auf Anhänger des 1. FC Nürnberg geworfen. Mehrere Angreifer hätten einen Mann bei dem Vorfall in Neustadt an der Aisch mit Fäusten geschlagen und so schwer verletzt, dass er in eine Klinik gebracht werden musste, teilte die Polizei am Montag mit. Die Fürth-Fans waren am Sonntag auf der Rückfahrt von einem Auswärtsspiel in Darmstadt aus einem Zug ausgestiegen, als dieser länger an dem Bahnhof halten musste.

14. November 2022 - 11:11 Uhr | dpa

Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug "Polizei". © David Inderlied/dpa/Illustration