Familie nach Deutschland geschleust: An Autobahn ausgesetzt

In Oberbayern hat ein unbekannter Lastwagenfahrer eine sechsköpfige Familie an der Autobahn 8 ausgesetzt. Die Familie lief am Montag anschließend etwa eine Stunde entlang der Autobahn, bis Einsatzkräfte sie nahe Frasdorf (Landkreis Rosenheim) stoppte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

25. Juli 2023 - 15:40 Uhr | dpa

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Frasdorf Auf der Dienststelle gaben der 43-jährige Vater und die 41-jährige Mutter an, dass sie als Kurden in ihrem Herkunftsland Türkei unterdrückt und verfolgt würden. Deshalb hatten sie sich und ihre 12-, 14-, 16- und 18-jährigen Kinder Schleusern anvertraut und diesen etwa 20.000 Euro gezahlt. Die Migranten wurden an eine Aufnahmestelle in München übergeben. Die Polizei ermittelt nun gegen den Lasterfahrer und die Schleuserorganisation.