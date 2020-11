Familie kentert in Tirol bei Schlauchboot-Tour

Eine vierköpfige Familie ist in Tirol in Österreich auf dem eiskalten Inn mit einem Schlauchboot gekentert - sie wurden unterkühlt aus dem Wasser gerettet. Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte, wurden das Ehepaar und die acht und neun Jahre alten Kinder aus Österreich einige hundert Meter weit abgetrieben.

08. November 2020 - 13:19 Uhr | dpa

Telfs Warum die Familie mit dem Schlauchboot auf den Fluss wollte, war unklar. Die Wassertemperatur betrug am Samstag im ungefähr 30 Kilometer entfernten Innsbruck rund sechs Grad. Die Raftingsaison am Inn ist laut Polizeiangaben schon vorbei. Zudem sei die Unfallstelle in keinem Bereich gewesen, der für Rafting geeignet sei, sagte ein Sprecher. Für die Bergung waren von der Wasserrettung, der Feuerwehr und der Rettung mehr als 50 Einsatzkräfte vor Ort.