Falsche Polizisten treten auf Jugendlichen ein: verletzt

Nürnberg

Ein Jugendlicher ist in Nürnberg von vier Unbekannten zusammengeschlagen und mit Fußtritten gegen den Kopf schwer verletzt worden. Die Männer gaben sich vor dem 17-Jährigen als zivile Polizisten aus und wollten ihn am Freitagabend kontrollieren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Kurz darauf schlugen sie zu und flüchteten. Der Schwerverletzte kam in ein Krankenhaus. Zum Hintergrund der Tat waren keine weiteren Details bekannt.