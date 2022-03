Falsche Polizisten erbeuten sechsstelligen Geldbetrag

Eine Seniorin ist in Mittelfranken auf einen Schockanruf hereingefallen und um einen sechsstelligen Geldbetrag betrogen worden. Die Betrüger gaben sich am Telefon als Polizisten aus und behaupteten, der Sohn der 73-Jährigen hätte einen Unfall gehabt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie konnten die Frau am Dienstag dazu überreden, in die Nürnberger Innenstadt zu fahren, um dort einem Unbekannten das Geld zu geben. Erst als die Frau anschließend ihren Sohn treffen wollte, fiel der Betrug auf. Die Kripo hat die Ermittlungen gegen die bislang unbekannten Betrüger aufgenommen.

09. März 2022 - 16:42 Uhr | dpa

Nürnberg Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche und bittet darum, ältere Nachbarn und Angehörige darüber aufzuklären. Verdächtige Anrufe solle man der Polizei melden - gegebenenfalls auch unter dem Notruf 110.