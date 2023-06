Fallschirmspringerin aus Bayern stürzt ab und stirbt

Düren

Bei einem Fallschirmsprung ist am Freitagmittag eine 55-jährige Frau bei Düren im Saarland nach Polizeiangaben abgestürzt und tödlich verletzt worden. Die Frau aus Bayern sei an einem Flugplatz in einer Gruppe mit anderen gesprungen, sagte ein Polizeisprecher. Nach bisherigen Erkenntnissen hätten sich sowohl ihr Hauptfallschirm als auch ein Reserveschirm geöffnet, den Sprung der Frau aber nicht so abgebremst, wie es nötig gewesen wäre. Wie es dazu kommen konnte, sei unklar. Versuche, die 55-Jährige zu reanimieren, seien gescheitert, die Frau sei noch an der Absturzstelle gestorben. Die Ermittlungen dazu laufen.