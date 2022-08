Fall Simone Strobel: Kautionsverhandlung für Ex-Freund

Im Fall der vor 17 Jahren in Australien getöteten deutschen Erzieherin Simone Strobel soll an diesem Mittwoch die Kautionsverhandlung für ihren in Untersuchungshaft sitzenden Ex-Freund stattfinden. Der ebenfalls aus Deutschland stammende heute 42-Jährige war vor einer Woche in seinem Haus im westaustralischen Perth festgenommen und nach Sydney überführt worden. Dort wurde er des Mordes angeklagt.

02. August 2022 - 17:44 Uhr | dpa

Eine Gedenktafel für die deutsche Rucksacktouristin Simone Strobel steht vor dem Lismore Centra Tourist Park. © Jason O'brien/AAP/dpa

Sydney Seine Anwältin Vivian Evans hatte vergangene Woche erklärt, sie sei dabei, mit der Staatsanwaltschaft die Bedingungen für die Kaution auszuhandeln. Die australische Nachrichtenagentur AAP berichtete unter Berufung auf die Justiz, das Gericht in Sydney wolle am 3. August entscheiden, ob der Verdächtige vorläufig freikommt. Das Verfahren soll anschließend nach Lismore nördlich von Sydney verlegt werden, wo Strobel 2005 gewaltsam zu Tode gekommen war. Die damals 25-jährige Simone Strobel aus Unterfranken war mit ihrem 24-jährigen Freund per Wohnmobil in Australien unterwegs. Anfang 2005 kamen die Schwester des Freundes und deren Freund aus Deutschland dazu. Die vier waren auf einem Campingplatz in Lismore, als Strobel plötzlich verschwand. Wenige Tage später wurde ihre Leiche in der Nähe des Campingplatzes unter Palmwedeln gefunden. Trotz eingehender Ermittlungen blieb der Fall bis heute ungelöst.