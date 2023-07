Fahrzeuge stoßen frontal zusammen: zwei Schwerverletzte

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung auf dem Flugplatz einer Klinik an.

Eichendorf

Bei einem Verkehrsunfall in Eichendorf (Landkreis Dingolfing-Landau) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam eine 32 Jahre alte Frau mit ihrem Auto aus zunächst unbekannter Ursache auf der Staatsstraße 2124 auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug eines 52-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden die Frau und der Mann den Angaben zufolge schwer verletzt. Ein Hubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Zu Schadenhöhe und Unfallursache machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Staatsstraße war für mehrere Stunden gesperrt.