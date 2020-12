Fahrt mit E-Scooter endet im Gefängnis

Nürnberg

Eine Kontrolle wegen eines fehlenden Kennzeichens an seinem E-Scooter hat für einen 42-Jährigen aus Nürnberg im Gefängnis geendet. Der Mann habe zunächst versucht zu flüchten, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Die Streife konnte ihn aber stoppen. Bei der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der 42-Jährige am Dienstag nicht nur betrunken und offenbar unter Drogeneinfluss auf dem Gefährt unterwegs war, der Roller war zudem als gestohlen gemeldet. Außerdem lagen gegen den Mann gleich mehrere Haftbefehle vor. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt.