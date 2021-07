Fahrschüler der Bundeswehr stürzt von Motorrad und stirbt

Ein Motorrad-Fahrschüler der Bundeswehr ist bei einem Verkehrsunfall in der Oberpfalz tödlich verunglückt. Der 31-Jährige war am Dienstagmorgen mit zwei anderen Fahrschülern und einem Fahrlehrer auf einer Übungsfahrt in der Nähe von Wernberg-Köblitz (Landkreis Schwandorf) unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Laut Zeugenaussagen fuhr er voraus, sackte plötzlich auf seinem Motorrad zusammen, kam nach links von der Fahrbahn ab und wurde über die Leitplanke geschleudert.

06. Juli 2021 - 12:30 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Polizei Blaulicht bei der Unfallaufnahme. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Wernberg-Köblitz Polizeiangaben zufolge stürzte der Fahrschüler eine ungefähr fünf Meter hohe Böschung hinab und landete auf einem Feld. Das Motorrad sei noch etwa 130 Meter weiter gerollt. Rettungskräfte versuchten später, den Mann zu reanimieren, doch er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Möglicherweise sei der Bundeswehrschüler aufgrund gesundheitlicher Probleme kollidiert. © dpa-infocom, dpa:210706-99-276982/2