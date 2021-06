Fahrradunfall endet tödlich für Seniorin

Beim Aufsteigen auf ihr Fahrrad hat eine 83-jährige Frau das Gleichgewicht verloren und tödliche Kopfverletzungen erlitten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte die Seniorin bei ihrem Unfall in Wasserburg am Inn (Landkreis Rosenheim) einen Helm getragen. Der Sturz passierte Samstagnachmittag, die Frau starb noch am selben Tag im Krankenhaus.

27. Juni 2021 - 16:41 Uhr | dpa

Das Wort "Polizei" steht auf der Karosserie eines Einsatzwagens. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Wasserburg am Inn © dpa-infocom, dpa:210627-99-163291/2