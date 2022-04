Fahrradfahrerin bei Überqueren von B14 tödlich verletzt

Eine 55 Jahre alte Fahrradfahrerin ist beim Überqueren der Bundesstraße 14 im Landkreis Ansbach tödlich verletzt worden. Sie sei am Samstagnachmittag mit einem 32-jährigen Motorradfahrer zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Beide seien gestürzt, Ersthelfer hätten Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrradfahrerin erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

16. April 2022 - 20:40 Uhr | dpa

Ansbach Die B14 war während der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen für mehrere Stunden gesperrt. Die Fahrradfahrerin war vor dem Unfall auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Pfaffengreuth, einem Gemeindeteil von Ansbach, und der Bundesstraße unterwegs.