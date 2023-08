Fahrradfahrer stirbt nach Sturz in Schwaben

Mertingen

Nach einem Sturz ist ein Fahrradfahrer in Schwaben verstorben. Der 76-Jährige war am Freitagmorgen in einem Industriegebiet in Mertingen (Landkreis Donau-Ries) unterwegs, als er vermutlich aus gesundheitlichen Gründen mit seinem Rad in einen Grünstreifen stürzte. Wie die Polizei mitteilte, begannen die Rettungskräfte sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen, konnten aber nur noch den Tod des Fahrradfahrers feststellen. Hinweise auf die Beteiligung anderer liegen nicht vor.