Fahrradfahrer angefahren und schwer verletzt

Ebermannstadt

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall in Ebermannstadt (Landkreis Forchheim) schwer verletzt worden. Ein Autofahrer fuhr mit seinem Fahrzeug von hinten auf das Rad des 51-Jährigen auf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 84 Jahre alte Autofahrer blieb bei dem Unfall am Donnerstagabend unverletzt.