Fahrerloser Pkw rollt auf junge Autofahrerin zu

Furth im Wald

Entgegenkommende Autos sind keine Seltenheit - ohne Fahrer jedoch schon. Genau dies ist einer jungen Pkw-Fahrerin in der Oberpfalz passiert. Die Frau war am Samstag in Furth im Wald (Landkreis Cham) unterwegs, als ihr ein fahrerloses Auto entgegen rollte, teilte die Polizei am Montag mit. Weil sie keinen Besitzer sah, verständigte sie Polizei. Die Beamten fanden den 79-jährigen Fahrer. Es stellte sich heraus, dass dieser die Handbremse nicht fest genug angezogen hatte, als er das Auto parkte. Sachschaden entstand nicht.