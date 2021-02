Fahrerlose Busse in Bad Birnbach ab 2022 auf Abruf unterwegs

Die im niederbayerischen Bad Birnbach autonom fahrenden Elektrobusse sollen vom Jahr 2022 an auf Abruf verfügbar sein. Wie die Marktgemeinde am Dienstag mitteilte, soll bis dahin eine On-Demand-Plattform in Betrieb gehen, über die Fahrgäste die selbstfahrenden Busse rufen können.

16. Februar 2021 - 16:31 Uhr | dpa

Ein autonom fahrender Elektrobus fährt auf einer Straße. © Armin Weigel/dpa/Archivbild