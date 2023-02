Fahrerin stirbt nach Zusammenprall: In Fahrzeug eingeklemmt

Nach einem schweren Unfall auf der Autobahn 73 in Oberfranken ist eine Autofahrerin im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte die 66-Jährige am Mittwoch vor einer Woche bei Bamberg die Kontrolle über ihren Wagen verloren, nachdem ein anderer Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit auf das Heck ihres Fahrzeugs gefahren war.

26. Februar 2023 - 13:32 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bamberg Ihr Wagen prallte quer gegen einen Baum und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau wurde im Auto eingeklemmt und konnte erst von der Feuerwehr befreit werden. Die 66-Jährige wurde schwerverletzt in ein Klinikum gebracht. Dort starb sie den Angaben zufolge am Freitag. Der 62 Jahre alte Unfallverursacher aus Österreich blieb unverletzt. Er müsse sich nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung verantworten, hieß es.