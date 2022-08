Fahrerin mit 3,2 Promille gestoppt: Kind auf dem Rücksitz

Ein betrunkenes Ehepaar ist samt Kleinkind auf dem Rücksitz des Autos von der Polizei in Unterfranken gestoppt worden. Ein Alkotest bei der 41 Jahre alten Frau am Steuer zeigte 3,2 Promille an, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Auch der Mann auf dem Beifahrersitz ist betrunken gewesen, wie die Beamten am Vortag bei der Fahrzeugkontrolle feststellten.

27. August 2022 - 11:56 Uhr | dpa

Volkach Die Frau hatte den Angaben nach ihren Mann von der Arbeit abgeholt und danach noch an der Tankstelle Alkoholnachschub gekauft. "Fassungslos" seien die Beamten gewesen, weil das dreijährige Kind auf dem Rücksitz saß. Die Frau musste ihren Führerschein abgeben und erhielt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Zudem informierte die Polizei das Jugendamt.