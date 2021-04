Fahrer flieht vor Polizei und zerstört Gartenhaus

Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle ist ein Autofahrer in Mittelfranken in ein Gartenhaus gekracht. Der 34-Jährige missachtete in Georgensgmünd (Landkreis Roth) die Anhaltesignale einer Streife, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Auf seiner Flucht am Montagabend streifte er den Angaben zufolge das Polizeiauto, ein weiteres geparktes Auto, einen Baum und einen Gartenzaun.

20. April 2021 - 11:40 Uhr | dpa

Ein Streifenwagen fährt mit Blaulicht über eine Straße. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Georgensgmünd In einer Linkskurve verlor der Mann schließlich die Kontrolle über sein Auto, durchbrach damit einen Gartenzaun und landete in einem Gartenhaus, das er den Angaben zufolge völlig zerstörte. Verletzt wurde niemand. Der Fahrer hatte keinen Führerschein und stand unter Drogeneinfluss. Nun wird gegen ihn ermittelt. © dpa-infocom, dpa:210420-99-274917/2