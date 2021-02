Fahrer eines Kleintransporters stirbt bei Unfall in Schwaben

Ein 73-jähriger Fahrer eines Kleintransporters ist bei einem Verkehrsunfall in Schwaben tödlich verletzt worden.

Bei einem Unfall in Schwaben ist ein Mann tödlich verunglückt. (Symbolbild)

Hergatz

Der Mann sei beim Abbiegen frontal mit einem vorfahrtsberechtigten Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der 54-jährige Fahrer des Wagens konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Er blieb unverletzt. Der Fahrer des dreirädrigen Gefährts starb am Mittwochvormittag noch an der Unfallstelle in Hergatz (Landkreis Lindau).

© dpa-infocom, dpa:210203-99-287518/2