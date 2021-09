Fahranfänger verliert Kontrolle: Auto überschlägt sich

Ein Fahranfänger hat mit einem 460 PS starken Auto in der Nähe von Coburg einen Unfall gebaut. Der 19-Jährige sei bei Lautertal zu schnell auf die Autobahn 73 in Richtung Nürnberg aufgefahren und habe in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dadurch kam das Auto am Mittwochabend nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte gegen die Außenschutzplanke, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer und sein 20 Jahre alter Beifahrer mussten verletzt ins Krankenhaus. Am Auto entstand den Angaben zufolge Totalschaden.

30. September 2021 - 16:20 Uhr | dpa

Die Leuchtschrift "Unfall" auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Lautertal © dpa-infocom, dpa:210930-99-430332/3