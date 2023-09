Fahranfänger rammt Stromkasten und verursacht Stromausfall

In der Oberpfalz hat ein Fahranfänger einen Stromkasten angefahren und einen Stromausfall verursacht. Der 18-jährige Autofahrer verlor beim Wenden in Köfering (Landkreis Regensburg) aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er sei nach links von der Straße abgekommen und daraufhin in einen Gartenzaun, eine Straßenlaterne und einen Stromverteilerkasten gefahren.

05. September 2023 - 12:12 Uhr | dpa

Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Köfering Verletzt wurde bei dem Unfall am Montag niemand. Weil der Stromkasten durch den Zusammenstoß jedoch stark beschädigt wurde, fiel in der dortigen Siedlung der Strom aus. Nach rund einer Stunde war der Kasten repariert und der Stromfluss wieder hergestellt, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Der Sachschaden liegt demnach bei etwa 30.000 Euro.