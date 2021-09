Fahnder entdecken zwei Kilo Kokain in Lastwagen auf A8

Fahnder haben auf der Autobahn 8 in Oberbayern mehr als zwei Kilogramm Kokain in einem Lastwagen entdeckt. Der 47 Jahre alte Fahrer kam in Untersuchungshaft. Die Drogen seien in speziellen Schmuggelverstecken verbaut gewesen, teilte die Polizei in Rosenheim am Dienstag mit. Die Ermittler hatten den Lastwagen auf der Autobahn bei Bad Feilnbach angehalten und kontrolliert. Bei der Durchsuchung stießen sie auf das Kokain.

28. September 2021 - 08:11 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Der Schriftzug "Polizei" steht auf einem Streifenwagen. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bad Feilnbach © dpa-infocom, dpa:210928-99-390394/2