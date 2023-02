Exhibitionistische Handlungen im Schwimmbad: Mann in U-Haft

Regensburg

Nach exhibitionistischen Handlungen in einem Regensburger Schwimmbad ist ein 32-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. Er habe sich vor drei Mädchen entblößt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Elfjährige und die zwei Zehnjährigen gingen zu ihrer Schwimmlehrerin, die die Polizei rief. Der Mann wurde nach der Tat am Montagmorgen festgenommen. Ein Ermittlungsrichter erließ am Dienstag den Haftbefehl, wie es weiter hieß. Zu einem Körperkontakt zwischen den Mädchen und dem Mann sei es nicht gekommen.