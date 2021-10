Ex-Regierungssprecher Riedl stirbt nach langer Krankheit

Nach langer Krankheit ist der frühere bayerische Regierungssprecher Rainer Riedl (57) gestorben. "Ich danke ihm ganz persönlich für seine stets loyale Unterstützung. Rainer Riedl hat für drei Ministerpräsidenten als Sprecher gearbeitet, das dürfte einzigartig sein", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in München. Der Freistaat Bayern verliere in Riedl einen seiner fähigsten Spitzenbeamten - und die Staatskanzlei einen wertvollen Menschen und Kollegen. "Wir trauern mit seiner Frau und seinen Angehörigen und werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren."

18. Oktober 2021 - 17:51 Uhr | dpa

