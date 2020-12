Ex-Prior von Kloster Andechs tritt zu Alt-Katholiken über

Der ehemalige Prior des Klosters Andechs, Anselm Bilgri, ist zu den Alt-Katholiken übergetreten. "In dieser Kirche ist all das verwirklicht, was auch meine Vision von Katholizismus in der modernen Welt ist. Ich glaube nicht mehr an den aufrichtigen Reformwillen in der römisch-katholischen Kirche", begründete Bilgri am Montag seinen Schritt.

21. Dezember 2020 - 13:31 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Anselm Bilgri, ehemaliger Prior des Klosters Andechs. © Lino Mirgeler/dpa/Archiv

München Der ehemalige Benediktinermönch arbeitet heute als Buchautor, Coach und Vortragsredner in München. Ihm zufolge hat die Alt-Katholische Kirche - entgegen dem, was der Name vielleicht vermuten lässt - eine synodale Struktur, keinen Pflichtzölibat für ihre Priester, lässt Frauen zu allen Weihe-Ämtern zu und traut gleichgeschlechtliche Paare. Der Papst wird als Patriarch des Abendlands respektiert, gilt aber nicht als unfehlbar.