Ex-Minister Schmidt kandidiert nicht mehr für Bundestag

Der frühere Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) wird nach mehr als 30 Jahren nicht mehr für den Bundestag kandidieren. Anders als geplant wird er nun nicht mehr als Direktkandidat in seinem Wahlkreis Fürth bei Nürnberg antreten. Das bestätigte seine Sprecherin am Donnerstag. Der 63-Jährige war Ende Mai zum Hohen Repräsentanten der internationalen Gemeinschaft in Bosnien-Herzegowina ernannt worden.

10. Juni 2021 - 11:29 Uhr | dpa

Christian Schmidt (CDU/CSU) spricht im Bundestag. © Jörg Carstensen/dpa/Archivbild