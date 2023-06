Ex-Baywa-Chef Lutz rückt an die Spitze des Aufsichtsrats

Der frühere Baywa-Vorstandschef Klaus Josef Lutz ist nach kurzer Übergangsfrist an die Spitze des Aufsichtsrats gerückt. Lutz wurde auf der Hauptversammlung am Dienstag in München zum Nachfolger des früheren CSU-Politikers Manfred Nüssel gewählt, der knapp 23 Jahre amtiert hatte und damit laut Baywa dienstältester Aufsichtsratschef Deutschlands war.

Der frühere Baywa-Vorstandschef Klaus Josef Lutz in München. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild

München "Manfred Nüssel ist der Rekordhalter unter den Aufsichtsratschefs aller börsennotierten Unternehmen in Deutschland", sagte Lutz. Der 65 Jahre alte Manager hatte seinen Vorstandsposten altersbedingt Ende März nach 15 Jahren an der Spitze der Baywa abgegeben. Unter Lutz' Ägide war die einst weitgehend auf den Agrarhandel beschränkte Baywa sehr gewachsen, ein Schwerpunkt ist mittlerweile das Geschäft mit erneuerbaren Energien. "Klaus Josef Lutz hat den schlafenden Riesen Baywa geweckt, mit Kreativität, Mut, Weitblick und Durchsetzungskraft", würdigte der scheidende Aufsichtsratschef Manfred Nüssel seinerseits den Nachfolger. Lutz ist außerdem Präsident des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags. Dass ausscheidende Vorstandsvorsitzende den Vorsitz des Kontrollgremiums übernehmen, ist trotz immer wieder zu hörender Kritik von Aktionärsvertretern nicht unüblich. Ähnlich praktiziert es beispielsweise die Allianz. Allerdings ist der Übergang in vielen Fällen nicht nahtlos, sondern mit einer ein- bis zweijährigen "Abklingperiode" verbunden.