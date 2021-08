Evakuier auf Kabuler Flughafen: Söder für EU-Schutzzone

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder spricht sich für eine EU-Schutzzone auf dem Kabuler Flughafen aus, um wieder Evakuierungsflüge durchführen zu können. "Das Ziel für Afghanistan könnte sein, in naher Zukunft auf dem Flughafen in Kabul eine eigene europäische Schutzzone zu etablieren. Wir müssen mit Verhandlungen dazu sofort beginnen, damit wir mit einem eigenen europäisch-militärischen Kontingent die Rückflüge wieder aufnehmen können", sagte der bayerische Ministerpräsident der "Bild am Sonntag".

29. August 2021 - 14:29 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Evakuierte und Soldaten auf dem Hamid Karzai International Airport in Kabul. © Cpl. Davis Harris/U.S. Marine Corps via AP/dpa/Archivbild

Berlin Europa müsse sich endlich auch militärisch konsequent koordinieren. Hierfür brauche es einen europäischen Sicherheitsrat. "Ohne die Amerikaner sind wir hilflos. Wir reden in Europa von mehr Eigenständigkeit, können aber nicht mal einen Flughafen sichern", so Söder. Daher sei eine neue Strategie für Militäreinsätze nötig: Der Glaube, nur mit Ausbildung und Sanitätsdienst an internationalen Einsätzen teilzunehmen, habe sich als sicherheitspolitischer Trugschluss erwiesen. Um politisch relevant und ernst genommen zu werden, müsse man genauso an robusten Einsätzen teilnehmen. Dazu brauche es auch etwa bewaffnete Drohnen. © dpa-infocom, dpa:210829-99-11973/2