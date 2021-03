European Challenge Tour der Golfer zu Gast in Bayern

Nach sechs Jahren findet in Deutschland wieder ein Golf-Turnier der europäischen Challenge Tour statt. Die German Challenge wird vom 9. bis 12. September im Wittelsbacher Golfclub im oberbayerischen Neuburg an der Donau ausgespielt, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Das Turnier ist mit 200 000 Euro dotiert. Die Challenge Tour ist die zweitwichtigste Veranstaltungsserie in Europa. Für viele junge Profis ist sie das Sprungbrett auf die lukrative European Tour.

11. März 2021 - 12:01 Uhr | dpa

Neuburg an der Donau Deutschlands Golfstar Martin Kaymer freut sich, dass die Challenge Tour wieder zurück in Deutschland ist. "Als ich 2006 auf der Challenge Tour angefangen habe, war das für mich ein super Start, um mich an das Leben zu gewöhnen mit der Reiserei und der Konkurrenz. Die Challenge Tour hat mir echt geholfen beim Übergang vom Amateur- zum Profidasein", sagte der zweimalige Major-Sieger. "Jetzt wieder ein deutsches Turnier - das finde ich super!" © dpa-infocom, dpa:210311-99-777615/2