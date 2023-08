Europa-Wahlprogramm der AfD Kriegserklärung für Konservative

Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber hat das Wahlprogramm und die Kandidatenliste der AfD für die Europawahl als Kampferklärung an die Union und an die europäischen Christdemokraten (EVP) bezeichnet. "Sie steht gegen all das, wofür Vorgänger-Generationen gekämpft haben", sagte der EVP-Chef am Sonntagabend im ZDF-"Heute Journal". Die Europäische Union müsse reformiert werden. Wer sich die Geschichte der AfD anschaue, wisse aber, dass es ihr um ein ganz anderes und nationalistisch geprägtes Europa gehe. "Deswegen wird die Grundsatzfrage bei der nächsten Europawahl zu klären sein, ob wir zu diesem Europa stehen und wir als CDU/CSU stehen dazu."

07. August 2023 - 05:04 Uhr | dpa

Manfred Weber, Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. © Peter Kneffel/dpa