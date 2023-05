Eugen-Biser-Preis für ehemaligen Entwicklungsminister Müller

Der ehemalige Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (67) ist mit dem Eugen-Biser-Preis ausgezeichnet worden. Die Eugen-Biser-Stiftung vergibt diesen in unregelmäßigem Abstand an Persönlichkeiten, die sich für christliche Werte und für den interchristlichen Dialog engagieren. Unter den Ehrengästen bei der Verleihung am Montagabend in München war Altbundespräsident Horst Köhler.

08. Mai 2023 - 21:26 Uhr | dpa

Gerd Müller, ehemaliger Bundesentwicklungsminister, hält die Eugen-Biser-Preis-Auszeichnung in den Händen. © Ute Wessels/dpa