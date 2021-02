EU verlängert Genehmigung für Bayern-Fonds bis Jahresende

Der eigentlich nur bis zum Sommer genehmigte Rettungsschirm Bayern-Fonds kann nun bis zum Jahresende angeschlagenen Unternehmen helfen. Die EU verlängerte die bisherige Genehmigung für den staatlichen Hilfsfonds. "Unser Einsatz war erfolgreich. Das ist ein gutes Signal der Europäischen Kommission für die bayerischen Unternehmen", sagte Finanzminister Albert Füracker (CSU) am Montag in München. Leider sorge Pandemie weiterhin für viel Ungewissheit - auch in der Wirtschaft. "Die frühzeitige Verlängerung schafft Rechts- und Planungssicherheit und ist im Interesse aller."

22. Februar 2021 - 13:10 Uhr | dpa

Albert Füracker (CSU) bei einer Pressekonferenz. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild