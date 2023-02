Etwa eine Million Euro Schaden bei Stallbrand im Allgäu

Boos

Rund eine Million Euro Sachschaden sind bei dem Brand eines landwirtschaftlichen Betriebes im Allgäu entstanden. Die Ursache des Feuers am Sonntagmorgen blieb zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Der Brand war in einer Lagerhalle des Betriebes in Boos (Landkreis Unterallgäu) ausgebrochen und hatte sich auf den Stall daneben ausgebreitet. Bis auf ein totes Kalb konnten alle 36 Rinder gerettet werden. Menschen wurden nach Polizeiangaben nicht verletzt.