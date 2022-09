Erste Metall-Tarifrunde in Bayern ohne Ergebnis

Nürnberg

Die erste Verhandlungsrunde für rund 855.000 Beschäftigte in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie ist am Donnerstag in Nürnberg zunächst ohne Annäherung zu Ende gegangen. Die Tarifparteien wollen sich zur zweiten Gesprächsrunde am 6. Oktober in München treffen. Die Gesprächsatmosphäre sei sachlich gewesen, sagten die beiden Verhandlungsführer, Johann Horn von der Gewerkschaft IG Metall und Angelique Renkhoff-Mücke vom Verband der bayerischen Metall- und Elektroindustrie nach Ende der rund 80-minütigen Verhandlungen.