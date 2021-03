Erste Bio-Müllbeutel in Supermärkten

Kompostierbare Beutel für Obst und Gemüse gibt es ab sofort in vier Supermärkten im niederbayerischen Straubing. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) gab am Montag den Startschuss für dieses den Angaben nach deutschlandweit einzigartige Pilotprojekt. Die Beutel bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen wie Maisstärke und sind biologisch abbaubar. Bislang seien in den vier Supermärkten neben Papiertüten auch Polyethylen-Beutel für Obst und Gemüse verwendet worden.

15. März 2021 - 16:19 Uhr | dpa

