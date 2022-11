Erste bayerische Bistümer wollen neues Arbeitsrecht umsetzen

Nach der Neuordnung des Arbeitsrechts in der katholischen Kirche haben die ersten bayerischen Bistümer angekündigt, den Beschluss auch umzusetzen. Im Erzbistum München und Freising soll das "zeitnah" der Fall sein, wie ein Sprecher am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Im Erzbistum Bamberg, das derzeit keinen Oberhirten hat, soll die Einführung der neuen Grundordnung vorbereitet werden, sagte ein Sprecher - "um den Weg frei zu machen für die Inkraftsetzung durch den neuen Erzbischof".

München/Würzburg

Das Bistum Würzburg will die neue Grundlage für das Arbeitsrecht in der katholischen Kirche zu Beginn des neuen Jahres umsetzen. Der Schritt sei im ersten Quartal 2023 geplant nach entsprechender Vorbereitung durch den Verband der Diözesen Deutschlands, teilte ein Sprecher der Diözese am Mittwoch auf Nachfrage mit.

Bischof Franz Jung hatte bereits im Februar erklärt, er werde bei Beschäftigten der Diözese hinsichtlich ihrer sexuellen Orientierung keine kirchen- beziehungsweise disziplinarrechtlichen Maßnahmen ergreifen.

Bisher drohte Mitarbeitern der katholischen Kirche die Kündigung, wenn sie zum Beispiel gleichgeschlechtlich heiraten, aber auch bei einer zweiten Heirat nach einer Scheidung. Die katholischen Bischöfe hatten am Dienstag in Würzburg beschlossen, das zu ändern. Die neue Grundordnung des kirchlichen Dienstes soll das Arbeitsrecht für 800.000 Beschäftigte der katholischen Kirche und der Caritas reformieren. Damit sie rechtlich bindend wird, müssen sie Deutschlands 27 Bistümer noch offiziell verabschieden.