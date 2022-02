Erst Hilferuf, dann Angriff: Mann attackiert Polizisten

Nürnberg

Ein Mann hat in Nürnberg zunächst die Polizei um Hilfe gerufen - und sie dann angegriffen. Bei seinem Hilferuf am Mittwoch gab der Mann zunächst an, dass er sich bei einem Streit mit seiner Freundin nicht mehr unter Kontrolle habe. In der Wohnung fanden die Beamten dann die unverletzte Freundin, wie die Polizei mitteilte. Die Frau sagte den Beamten, dass der 24-Jährige schon weg sei. Als die Polizisten durch das Treppenhaus gingen, attackierte sie der Mann. Er schlug mit den Händen auf sie ein und verletzte einen Beamten im Gesicht. Der Randalierer wurde festgenommen, sein Motiv war unklar.