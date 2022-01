Erschütterung an Bayerns Unis über Amoklauf in Heidelberg

Die Bayerischen Universitäten zeigen sich erschüttert über den Amoklauf an der Uni Heidelberg. "Universitäten sind ein Ort der Toleranz, des offenen Diskurses und des menschlichen Miteinanders. Eine Gewalttat wie gestern steht unseren Werten fundamental entgegen", sagte Sabine Doering-Manteuffel, Vorsitzende des Vereins Universität Bayern e.V. (UniBayern), am Dienstag in München.

25. Januar 2022 - 15:13 Uhr | dpa

Menschen legen vor einem Gebäude der Universität Blumen und Kerzen an den Wegesrand. © Uwe Anspach/dpa

München/Heidelberg UniBayern ist ein Zusammenschluss von zwölf bayerischen Universitäten, der die Hochschulen besser miteinander vernetzen und den Austausch unter Wissenschaftlern fördern will. Am Montag hatte nach Erkenntnissen der Polizei ein 18-jähriger Biologiestudent in einem Hörsaal der Heidelberger Universität eine 23 Jahre alte Mitstudentin erschossen und drei weitere Studierende verletzt. Anschließend tötete er sich selbst.