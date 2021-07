"Ernste Hürden" vor Reaktivierung der Höllentalbahn

Eine Reaktivierung der Höllentalbahn zwischen Blankenstein in Thüringen und Marxgrün in Bayern ist einem Gutachten zufolge nicht mit den Schutzzielen der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinien (FFH) der EU vereinbar. Im FFH-Gebiet "Selbitz, Muschwitz und Höllental" würden durch eine Streckenreaktivierung aller Voraussicht nach Schlucht- und Hangmischwälder sowie der Auenwälder mit Erle, Esche und Weide erheblich beeinträchtigt, hieß es in dem Gutachten, das am Dienstag vom Thüringer Verkehrsministerium veröffentlicht wurde. Dies sei eine "entscheidende Hürde für die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens".

13. Juli 2021 - 14:41 Uhr | dpa

Teilweise zugewachsene Bahnschienen. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild