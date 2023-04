Erneut tote Schafe im Süden: Keine Hinweise auf Bär

Am Alpenrand sind erneut Schafe und ein Reh gerissen worden - der zuletzt in Bayern beobachtete Bär hat damit aber wohl nichts zu tun.

Schafe stehen auf einer Weide in Oberaudorf im Landkreis Rosenheim.

Augsburg

Am Samstag wurden im Grenzgebiet der Landkreise Rosenheim und Miesbach zu Österreich zwei tote Schafe und ein totes Reh gefunden, bereits am Freitag zwei tote Schafe im Landkreis Berchtesgaden, wie das Landesamt für Umwelt (LfU) am späten Samstagabend mitteilte. Hinweise auf die Beteiligung eines Bären gibt es derzeit aber ausdrücklich nicht.

Alle Kadaver wurden durch Vertreter des Netzwerks Große Beutegreifer begutachtet. Die Verletzungen der Tiere gaben dabei keine Hinweise auf die Beteiligung eines Bären. Teilweise ist laut LfU die Beteiligung eines Wolfes denkbar. Genauere Erkenntnisse sollen weitere Untersuchungen bringen, bei denen auch genetisches Material analysiert wird.