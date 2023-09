Erneut Gewitter und Schauer in Bayern: Danach wieder Sonne

München

Nach mehreren warmen Tagen soll es in Bayern kurz ungemütlich werden, bevor sich wieder die Sonne zeigt. Bereits für die Nacht zum Donnerstag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) Regen und einzelne Gewitter vorher. An den Alpen ist teilweise auch kräftiger Starkregen möglich. Tagsüber kann es am Donnerstag im Alpenraum zeitweise noch regnen, während sich im Norden oftmals die Sonne zeigt. Am Freitag kommt es in den Alpen vereinzelt zu Schauern und Gewittern, im Rest des Freistaats erwartet der DWD einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 19 und 25 Grad. Am ersten Wochenendtag wird das Wetter wieder sonnig, bei Höchstwerten von 27 Grad.