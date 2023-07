Erneut Brand in Mehrfamilienhaus: 24-Jähriger in U-Haft

Nach einem erneuten Brand in einem oberfränkischen Mehrfamilienhaus ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, brannte ein Stück einer Tür im Treppenhaus des Gebäudes in Selb (Landkreis Wunsiedel) in der Nacht auf Donnerstag, wurde aber schnell gelöscht. In dem Haus hatte es bereits Ende Juni gebrannt - mit einem Schaden von 60.000 Euro. Bei beiden Bränden blieben die Bewohnerinnen und Bewohner unverletzt.

07. Juli 2023 - 13:20 Uhr | dpa

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Selb Nach dem jüngsten Brand in der Nacht auf Donnerstag nahm die Polizei einen Verdächtigen fest. Der 24 Jahre alte Mann sitzt nun wegen Verdachts auf schwere Brandstiftung in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern weiter an.