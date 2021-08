Erneut Bienen in Schwaben entwendet

Erneut sind in Schwabmünchen im Landkreis Augsburg Bienen gestohlen worden. In einem Waldstück seien aus Bienenstöcken mehrere Waben, Königinnen und Arbeiterbienen entwendet worden - wie schon mehrmals in den vergangenen zwei Monaten, teilte die Polizei am Freitag mit. Der neuerliche Tatzeitpunkt sei nicht genau bestimmbar, sagte ein Sprecher, liege aber vermutlich ein paar Wochen zurück. Als Dieb komme nur ein "Insider" infrage, der selbst Imker sei oder Bienen habe.

20. August 2021 - 13:59 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Eine Polizistin trägt ein Abzeichen der bayerischen Polizei. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Schwabmünchen Der Schaden dieser Diebstähle und eines weiteren von 2020, bei dem ein ganzes Bienenvolk gestohlen wurde, liegt bei etwa 1000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. © dpa-infocom, dpa:210820-99-909365/2