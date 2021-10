Ermittlungen wegen Tötungsdelikt nach Fund einer Leiche

Wegen dringenden Tatverdachts eines Tötungsdelikts wird gegen den 52-jährigen Mitbewohner eines tot gefundenen Mannes in Regensburg ermittelt. Der Tatverdächtige wurde am Freitag mit einem Unterbringungsbefehl in eine Fachklinik gebracht, wie die Polizei mitteilte.

08. Oktober 2021 - 14:59 Uhr | dpa

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Friso Gentsch/dpa/Illustration

Regensburg Eine Betreuerin hatte am Donnerstag die Leiche des 64 Jahre alten Mannes in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen entdeckt. Der 52-jährige Mitbewohner wurde noch am gleichen Tag vorläufig festgenommen. Die Leiche, die deutliche Schnitt- und Stichverletzungen aufweise, werde nun obduziert, teilte die Polizei am Freitag mit. Mit Ergebnissen sei nicht vor Montag zu rechnen. © dpa-infocom, dpa:211008-99-529092/2