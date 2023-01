Ermittler informieren über Todesschützen von Nürnberg

Diese Tat entsetzte im Oktober die Menschen in Nürnberg: Vor einem Restaurant wird geschossen, ein Mann stirbt, ein anderer wird schwer verletzt. Der Tatverdächtige wurde nun an der italienischen Adria gefasst. Viele Fragen sind offen. Am Montag soll es Antworten geben.

29. Januar 2023 - 17:43 Uhr | dpa

Nürnberg Nach der Festnahme des mutmaßlichen Todesschützen von Nürnberg werden Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag (10.30 Uhr) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz über die Hintergründe des Fahndungserfolgs berichten. Der namentlich bekannte Tatverdächtige war am Donnerstag in einem Hotel in Rimini (Italien) festgenommen worden. Er war dort in einem Hotel in der Nähe des Hafens unter falschem Namen eingecheckt. Nachdem seine Identität bestätigt worden war, schlug ein Spezialeinsatzkommando zu. Die italienische Tageszeitung "La Repubblica" berichtete, dass der Mann in der Nähe jenes Hotels festgenommen wurde, in dem im Sommer ein türkischer Mafiaboss verhaftet worden war. Dies könnte darauf hindeuten, dass der mutmaßliche Schütze von Nürnberg Kontakte zur organisierten Kriminalität hat, spekulierte das Blatt. Bei den tödlichen Schüssen vor einem Nürnberger Restaurant im vergangenen Oktober war ein Mann ums Leben gekommen und ein anderer schwer verletzt worden. Nun wurde bei dem 28-Jährigen eine Pistole mit doppeltem Magazin und 14 Patronen gefunden, die die Ermittler als "Kriegsmunition" einstuften. Darüber hinaus stellte die Polizei gefälschte Dokumente und einige Smartphones sicher. Nach dem türkischen Staatsangehörigen war mit europäischem Haftbefehl gefahndet worden. Zudem gab es zahlreiche Hinweise von TV-Zuschauern, nachdem die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" über den Fall berichtet hatte.